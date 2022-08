Zelito Miranda, forrozeiro baiano, morre aos 66 anos

O cantor baiano Zelito Miranda morreu nesta madrugada de sexta-feira (12), em Salvador, Bahia. O forrozeiro tinha 66 anos e faleceu em casa devido a problemas pulmonares, informou a família e a assessoria do artista.

O sepultamento está previsto para acontecer logo mais, às 16h30, no cemitério Bosque da Paz, localizado no bairro Nova Brasília, conforme o portal g1.

Ele deixou esposa e duas filhas, Luiza e Clarice. A última está grávida de um menino e, na semana passada, o pai publicou uma homenagem a ela nas redes sociais. "Minha filha me fazendo muito feliz!", escreveu na ocasião.

Ano passado, "Cabeludo", como era chamado, teve pneumonia e chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro Cabula. Na época, o tratamento da infecção no pulmão durou quase três meses. Durante esse período, o artista se manteve lúcido. Nos últimos meses, ele realizou diversos shows.

Carreira de Zelito Miranda

Legenda: Artista foi autor do projeto "Forró no Parque", realizado há mais de 12 anos no Parque da Cidade de Salvado Foto: reprodução/redes sociais

O artista nasceu em Serrinha, interior da Bahia, e viu o interesse pela música florescer ainda durante a infância, quando começou a tocar triângulo, aos 8 anos, segundo informações do g1. Somente aos 27 anos iniciou a carreira profissional no setor e atuou por quase quatro décadas na indústria.

No início da carreira, o forrozeiro chegou a se interessar por gêneros como MPB e rock, atuando no grupo Novos Bárbaros, que fez sucesso nos anos 1980 no Estado. Quando gravou o primeiro disco, no fim dessa década, adotou um repertório que classificou como "Música Popular Nordestina". A partir desse período, começou a atuar no forró a pedido do público, assumindo o legado deixado por Luiz Gonzaga.

Além do Rei do Baião, Genival Lacerda foi outro nome que influenciou Zelito. Ele ficou conhecido como “Rei do Forró Temperado” por misturar o ritmo nordestino com rock, MPB e do trio elétrico.

Ao longo dos quase 40 anos de carreira, o cantor gravou um DVD, 12 discos e mais de 220 músicas. Também foi autor do projeto "Forró no Parque", realizado por 12 anos no Parque da Cidade de Salvado. Com apresentações mensais aos domingos, a iniciativa atraia grande público, segundo a publicação.

