Zé Vaqueiro assina contrato com a gravadora Sony Music

O cantor pernambucano de forró Zé Vaqueiro assinou contrato com a gravadora nacional Sony Music, também responsável pela carreira de artistas como Gusttavo Lima e Dennis DJ. Atualmente, o artista de 22 anos acumula sucessos como "Letícia" e "Eu Tenho Medo", além de somar mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

"É uma oportunidade única para crescer ainda mais como artista", confirma o cantor, que também ressalta enxergar a importância da gravadora no mercado fonográfico.

Agora, o cantor, que também integra o casting da produtora Vybbe, de Xand Avião, deverá ter todos os próximos projetos assinados pela Sony Music.

"A Sony Music é responsável pela carreira de grandes artistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e é uma honra estar entre eles", reitera Zé Vaqueiro ao lembrar da importância do momento.

Sucesso na música

Nascido na cidade de Ouricuri, no sertão de Pernambuco, Zé Vaqueiro possui relações com o forró desde a infância, mas colhe os frutos do trabalho agora, com números expressivos aos 22 anos.

Além dos vocais, a presença do artista também é reconhecida pela composição, já que assina letras como "Vem Me Amar". A música já foi regravada por diversos artistas nacionais.