Zé Neto vai até Aparecida do Norte montado em burro para cumprir promessa

O cantor Zé Neto chamou atenção das redes sociais, nesta terça-feira (28). O sertanejo saiu de Londrina no Paraná com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Com amigos, montado em um burro, ele mostrou cenas da romaria nos stories do Instagram.

"Obrigado nossa senhora aparecida pelas bençãos. Mais um ano estamos aqui pra te agradecer. O homem sonha e Deus realiza", declarou Zé Neto em postagem na rede social.

Veja mais João Lima Neto Festival sertanejo é adiado nos EUA por avanço de casos da Covid-19

Segundo informações do colunista Leo Dias, a ida de Zé Neto até o interior de São Paulo é para cumprir uma promessa. No total, o grupo viajará cerca de 1.180 quilômetros.

Além das tradicionais celebrações eucarísticas, os visitantes do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida podem conferir a estátua de Maria, com 37 metros de altura do chão, o Campanário com 12 sinos, o Museu Nossa Senhora Aparecida, a Capela da Ressurreição e a Casa das Velas, entre outros locais simbólicos para os fiéis.

No dia 12 de outubro, dia da Padroeira, o local recebe devotos de diferentes regiões do país, sendo a época de maior turismo religioso em Aparecida do Norte.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO: