Zé Neto rebate críticas de Luisa Mell e fala em processo por comentário contra ele

A ativista animal Luisa Mell criticou o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, após a imprensa noticiar que ele faria um longo percurso montando em um burro para cumprir uma promessa, nesta quarta-feira (29). O sertanejo rebateu os comentários com vídeos e até falou em processo contra a paulista.

O sertanejo saiu de Londrina no Paraná com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Luiza Mell disse: "Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando... Não consigo entender", iniciou ela.

Veja depoimento de Zé Neto:

No instagram, Zé Neto rebateu: "a gente reveza um animal por dia aqui. Com certeza, a gente sempre preserva o melhor estado de saúde dos animais. disse o cantor sertanejo em rede social. Nos stories do Instagram, ele ainda mostrou o veterinário que acompanha a romaria e o estoque de medicamentos para usar os animais em caso de emergência.

Na rede social, Zé Neto mostrou os animais em momento de alimentação e também mandou recado para Luisa Mell. “E você, Luisa, cuidado com o que você posta, porque tudo que você está postando cabe um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal, eu duvido ter animais mais bem tratado do que esses que estão nessa romaria”.

Ainda em vídeo, o cantor disse que irá orar pela ativista animal, pois ela “uma pessoa precisa de ajuda”. O sertanejo convidou ainda Luisa Mell a conferir a saúde dos animais.

