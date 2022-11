Zé Neto é diagnosticado com Covid-19 e shows da dupla são cancelados

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi diagnosticado com Covid-19. A equipe do artista publicou um anúncio nas redes sociais informando que ele testou positivo para a doença na noite desse domingo (13).

De acordo com a nota, sete shows previstos para até 21 de novembro foram cancelados. As apresentações serão reagendadas, e o público será informado das novas datas. Ainda conforme o anúncio, o cantor passa bem e apresenta sintomas leves da Covid-19.

Foto: Reprodução/Instagram

Zé Neto foi diagnosticado com Covid-19 pela primeira vez em junho de 2020. Na época, o sertanejo, que reside em São José do Rio Preto (SP), decidiu fazer o teste de coronavírus após apresentar febre.

Cantor já enfrentou problema no pulmão

Em dezembro do ano passado, o cantor enfrentou um problema de saúde no pulmão, identificado pelos médicos como "foco de vidro". O sertanejo teve dificuldade para cantar por conta da respiração afetada.

"Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício da Covid e também é uma das consequências do consumo do vaper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento", disse assessoria da dupla na época.