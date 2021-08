Xand rebate acusação da ex-mulher sobre relação com os filhos: 'tenho a consciência tranquila'

O cantor Xand Avião rebateu as declarações da ex-esposa, Socorro Carvalho, sobre o tratamento concedido aos dois filhos do casamento com ela. "Quando não é verdade, chateia mais ainda", disse o artista ao UOL.

A declaração vem dias após a publicação de uma foto no último Dia dos Pais, em que o cantor divulgou imagem dos quatro filhos juntos, unindo os do antigo casamento e os do atual, que mantém com a influenciadora Isabele Temóteo.

Na entrevista ao UOL, Xand disse que tem boa relação com Águida, de 22 anos, e Adryan, de 18. Após a divulgação da foto, internautas afirmaram que o cantor utilizava os filhos mais velhos por "marketing".

Em resposta, Socorro afirmou que os dois filhos não possuem o mesmo padrão de vida dos mais novos. "Uma hora ou outra a vida cobra isso da gente, a lei do retorno existe e bate na porta", escreveu.

Privacidade

Em contrapartida, Xand disse à entrevista que prefere preservar a intimidade da família. "É uma opinião dela, da mãe deles. Eu fico na minha, calado. Me dou muito bem com minha filha e meu filho", pontuou.

Segundo ele, a relação com os filhos não é apenas para as redes sociais. "Sempre que a gente pode, estamos juntos, mas eles têm a vida deles. A minha filha faz faculdade e já é noiva. Meu filho também tem uma namorada", reforçou.

Xand ainda afirmou que a relação com os dois não é cotidiana já que os dois são maiores de idade e optaram por morar com a mãe desde pequenos.

"Falam que eu não tenho foto com os meus filhos no Instagram. Desde que eu comecei no Instagram, tenho foto com eles lá, mas se eu ficar rebatendo eu vou estar jogando gasolina em fogo. Então eu estou de boa, com a consciência tranquila", finalizou.

