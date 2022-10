Xand Avião é confirmado em DVD do cantor Nattan no Aterro da Praia de Iracema

Mais um nome foi confirmado no DVD do cantor cearense Nattan, agendado para acontecer em Fortaleza, no dia 3 de novembro. Xand Avião foi anunciado com um dos feats da produção audiovisual.

O evento, às 19h, será aberto ao público no Aterro da Praia de Iracema. Além do comandante do Aviões, outro nome confirmado foi o sertanejo Gusttavo Lima.

No Twitter, Nattan deixou postagem indicando que mais dois artistas devem ser anunciados.

Sucesso nos apps

Aos 22 anos, Nattan é um dos principais nomes da nova geração da música com grandes sucessos no repertório.

Cearense de Sobral, o forrozeiro já consolidou o hit “Não te Quero”, alcançando mais de 80 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Atualmente, o cantor tem alcançado números expressivos com a canção “Pelado”, que já contabiliza mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.