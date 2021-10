Wesley Safadão e Thyane Dantas chegam ao México em meio à polêmica de vacinação

O cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas estão no México. Familiares e empresários do cearense compõem equipe que irá trabalhar no "WS in Cancún". O forrozeiro chegou na manhã desta terça-feira (5).

Apesar dos stories de lazer mostrados no Instagram, o casal Wesley Safadão e Thyane Dantas vive um momento de crise ao lado da produtora do cantor — Sabrina Tavares. O cantor e a esposa foram indiciados por peculato devido à vacinação irregular na capital cearense. Já a produtora foi indiciada por infração de medida sanitária. No total, o inquérito terminou com oito pessoas indiciadas pela Polícia Civil.

O cantor de forró e a produtora se imunizaram com a dose única da vacina Janssen em local diferente do agendado. Já Thyane Dantas, que tem 30 anos, também se vacinou com o imunobiológico no mesmo dia (8 de julho) e local, mas de forma antecipada e irregular, pois a campanha de imunização ainda não havia chegado na idade dela.

Apesar da chegada antecipada, o evento do cantor de forró será de 8 a 12 de outubro. Bell Marques, Eric Land, Marcelo Falcão, Matheus e Kauan estão na programação.

Na chega ao México, Wesley Safadão registrou reunião com equipe que cuida de preparativos do evento internacional. Enquanto os dias de shows não chegam, eles curtem praias e o resort de luxo onde será realizado a programação da festa.

Vacinação pensada em viagens

Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas e a assessora Sabrina Brandão articularam a fraude na imunização contra a Covid-19 para estar nos Estados Unidos e México entre outubro e novembro deste ano. Os três receberam a vacina da Janssen, de dose única, irregularmente.

Para isso, o ex-funcionário de Safadão, Marcelo da Silva Matos, conhecido como Marcelo Tchela, organizou o recebimento da vacina com assessora influente no sistema de saúde. As informações são do Ministério Público do Ceará (MPCE) e constam em despacho assinado no dia 30 de setembro ao qual o Diário do Nordeste teve acesso.

Nesta segunda-feira (4), o MPCE notificou Safadão, Thyane e Sabrina, além dos outros envolvidos, para que possam, caso queiram, oferecer novos esclarecimentos sobre o caso por meio escrito ou digital.