Wesley Safadão doa cachê para vítimas das chuvas na Bahia

O cantor Wesley Safadão anunciou a doação de 100% do cachê de show que ele realiza em Barra Grande (BA), nesta segunda-feira (27), aos desabrigados pelas chuvas no sul da Bahia.

"Hoje eu tenho show na Bahia e vou doar 100% do meu cachê para ajudar as mais de 400 mil pessoas que estão sofrendo. Suas casas devastadas, sem saber onde vão dormir. Uma situação muito complicada", declarou o cantor em vídeos no Instagram.

Ainda em vídeo, o cantor pediu doação de cobertores e alimentos aos seguidores. O cearense divulgou a campanha "SOS Bahia".

Wesley Safadão conta com duas apresentações na Bahia em dezembro. Nesta segunda-feira, em Barra Grande e em Porto Seguro, na terça-feira (28).

Chuvas na Bahia deixam 18 mortos e mais de 16 mil desabrigados

De acordo com os dados repassados pelos municípios e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 16 mil e um (16.001) desabrigados pelas chuvas, 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos.

A divulgação dos números ocorreu durante reunião de monitoramento e alinhamento, realizada na base de apoio às vítimas das chuvas, montada em Ilhéus, na região Sul, no fim da tarde deste domingo (26).