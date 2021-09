Wesley Safadão chora ao lembrar de crise em relacionamento com Thyane Dantas

Um vídeo chamou atenção da internet no fim de semana. O pregador religioso André Vitor, amigo de Thyane Dantas e Wesley Safadão, publicou imagens do cantor em choro ao lembrar de uma crise no início do relacionamento do casal.

O cantor cearense aparece em lágrimas ao lembrar da vida dividida entre o início do relacionamento com Thyane, o nascimento da filha, em 2014, e a vida de solteiro. Wesley Safadão recordou da situação de ser chamado para sair com um amigo na hora da festa de "mêsversário" da herdeira.

"Eu estava cego. (...) Me lembro quando foi o segundo mês da Ysis... No segundo mês, caiu a ficha da m..... que eu estava fazendo com minha vida. Só que eu não sabia o que fazer", declarou o cearense.

Wesley Safadão relatou que ficou pensativo ao tomar a decisão de sair com o amigo. "Eu terminei os parabéns do mêsversário da Ysis e, quando eu ia saindo, eu disse assim: 'Meu Deus, me ajuda'. Sabia que não era isso que eu queria. Quando entrei no carro: 'E aí? Vamos embora?'. É uma loucura... Você quer, mas não quer", argumentou o cantor.

Retorno ao relacionamento

No fim do vídeo, Wesley Safadão disse que tentou voltar com Thyane, mas ela recusou a retomada do relacionamento. Após conhecer o pastor, a influenciadora deu uma nova chance para o cantor. Vale lembrar que o forrozeiro e a influenciadora digital só casaram em 2016.

"Se eu tenho uma família hoje... Deus te colocou para nos ajudar a chegar até aqui", agradeceu ele ao pregador religioso. Nesta segunda-feira (8), o vídeo foi apagado do Instagram.