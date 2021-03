Wallas Arrais grava clipe com Tarcísio do Acordeon em Fortaleza; assista trecho

O cearense Wallas Arrais deve lançar nova produção musical em breve. Ao lado de Tarcísio do Acordeon, o forrozeiro gravou o feat "Pode Beber". A composição é assinada por Renno, Vinícius Poeta e Johnatan Ramon.

A música é romântica e fala sobre o fim de um relacionamento motivado por uma raiva. "Você calculou errado quando terminou comigo. Não colocou na balança a saudade da gente, o vazio. Aí você percebeu que a vida sem eu não faz nenhum sentindo", diz um trecho da composição.

O feat será o segundo trabalho musical do forrozeiro Wallas Arrais a ser lançado em 2021. Em fevereiro, ele divulgou a música "Tô Bem Melhor" com participação do cantor Kaik Gois.



Assista:



Afetado pela pandemia

Assim como a maioria dos nomes da música, Wallas Arrais também sofreu com a falta de eventos em 2020. Ele chegou a realizar duas lives próprias, com apoio de patrocinadores, no ano passado: a transmissão "Música e Saudade" e o "São João do Wallas".



Legenda: Wallas Arrais é um dos nomes do forró da produtora de Gusttavo Lima Foto: Divulgação

Meses antes da pandemia do coronavírus, o cearense Wallas Arrais consolidou parceria com o sertanejo Gusttavo Lima, nesta terça-feira (9). O forrozeiro viajou até Goiânia e assinou contrato com a produtora Balada Music, empresa do cantor sertanejo.





A parceria foi uma porta no mercado nacional da música para Wallas Arrais. Gusttavo Lima realiza shows em todo o país com o projeto “Buteco”. Sendo da produtora, o cearense fortaleceu a agenda nas regiões sul e sudeste.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Powered by RedCircle