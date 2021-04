Vicente Nery comemora recuperação da Covid-19 e agradece apoio: 'Fiquei de cara com a morte'

Em processo de recuperação da Covid-19, o forrozeiro Vicente Nery realizou uma live no Instagram nesta quinta-feira (22) para agradecer o apoio recebido durante sua internação. Ele ainda está internado, mas em um leito clínico e sem gravidade, após deixar UTI.

"Fiquei de cara com a morte", desabafou o cantor, emocionado. Na transmissão, ele afirmou que será um "aliado na luta contra a doença". Live foi acompanhada por quase 3 mil pessoas na tarde desta quinta.

Vicente Nery disse ainda que vai se articular para arrecadar máscaras e capacetes elmos para o tratamento do novo coronavírus. Ele agradeceu a equipe do Hospital Otoclínica, onde está internado, pelo cuidado e orações.

"Vivi momentos muito difíceis nesses últimos seis dias e eu quero que as pessoas que ainda não estão informados sobre esse vírus entendam que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu tive muito medo".

Nova chance

Sem conseguir segurar as lágrimas, Vicente agradeceu pela nova chance que recebeu e pela evolução no quadro de saúde.

"Eu pedi a Deus três coisas: que me desse essa nova oportunidade, que eu pudesse criar meus filhos, e que eu pudesse voltar a fazer o que eu mais gosto, que é cantar", declara o cearense.

O forrozeiro foi internado no dia 16 de abril e passou quatro dias intubado. No dia 20, ele começou a apresentar evolução no tratamento.

