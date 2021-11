Valesca Popozuda é internada em hospital com pneumonia bacteriana

A cantora Valesca Popozuda foi internada devido a uma pneumonia bacteriana. Ela está no Hospital Norte D’Or, no Rio de Janeiro, desde o domingo (7) e chegou a fazer um teste para a Covid-19, que deu negativo.

Segundo nota oficial da equipe da funkeira divulgada nesta terça-feira (9), a internação da carioca se deu para um "melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente".

Conforme o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a intérprete de "Quero Te Dar" e "Beijinho no Ombro" chegou à unidade de saúde com dores no peito e insuficiência respiratória.

Alta em breve

O escritório "Valesca Produções", que divulgou o pronunciamento no Instagram, agradeceu o carinho e a preocupação com a cantora e pontuou que ela está com o quadro de saúde estável, além de "boa resposta ao tratamento clínico". "Breve previsão de alta", informou a nota.

A doença provoca inflamação nos pulmões, acarretando dificuldade na respiração.

