Tradição da sanfona marca sexta noite da live 'São João de Todos'

A sanfona é o instrumento que rege o som do forró. São as notas dadas pelo sanfoneiro que atraem o público para curtirem as festas juninas. Nesta quarta-feira (23), Caninana, Sirano e Sirino e Forró do Bom marcaram a sexta noite do "São João de Todos".

A transmissão — realizada pela plataforma "Sua Música"— ainda contou com o moderno som da banda Bonde do Brasil.

Sirano, nome atuante nas festas juninas desde a década de 1980, diz se sentir triste pela ausência do público presencial nas festas juninas. Ao mesmo tempo, o sanfoneiro afirma que as lives reaproximam os fãs.

"Fazer live é igual cantar em CD, DVD ou clipe. Apesar disso, sentimos falta do público, mas logo deveremos voltar com forró para grandes massas", destacou Sirano.

Legenda: O Forró do Bom, formado por Alan Dantas e Iago Gouveia, animaram a sexta noite de transmissão do "São João de Todos" Foto: Lucas Facundo/Divulgação

Iago Gouveia, filho do cantor Dedim Gouveia, aponta que o som sanfona é o mais forte no repertório da dupla. "Acredito que os mais novos estão carregando sim um som raiz, mesmo estando no meio do forró eletrônico. A sanfona representa muito essa tradição na música".

Alan Dantas, parceiro do sanfoneiro Iago Gouveia, avalia que mesmo com a mistura de ritmos é a sanfona que se destaca em qualquer mixagem. "A sanfona é um instrumento universal. Encaixa com funk, pagode e sertanejo. Não deixamos morrer o som dela. Ela é privilegia no nosso repertório".

Veja programação da semana:

23/06

Horário: 19h

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil

24/06

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/06

Fernando Amorim - Ganhador do “Talento São João de Todos”

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/06

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Danieze Santiago

Limão com Mel

27/06

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha

Pedrinho Pegação

Wallas Arrais