Taty Girl tranquiliza fãs após ter perfil do Instagram hackeado: 'estou viva, estou bem'

A cantora Taty Girl tranquilizou os fãs após ter tido o perfil do Instagram hackeado, na segunda-feira (23). Na ocasião, os invasores entraram na conta da forrozeira e publicaram uma foto anunciando que ela havia morrido.

Horas depois, já com a rede social recuperada, a artista gravou uma série e vídeos nos stories para acalmar as pessoas que ficaram preocupadas com a falsa notícia postada: "quero tranquilizar vocês. Tô viva, tô bem. Foi um susto, uma maldade sem tamanho. Não passou de fake news".

Nas imagens, a artista relatou estar indignada com a situação, pois é a terceira vez que acontece. "Meu filho Ícaro me acordou nervoso, eu fiquei tremendo. Só Deus sabe como eu estou com raiva", disse Taty Girl, afirmando que tomará as medidas cabíveis, o que não foi feito nas outras ocasiões.

"A primeira vez que hackearam a minha conta eu deixei passar. Era um menino 'véi' lá de Campina Grande (Paraíba). A segunda vez a gente conseguiu recuperar rápido, quando divulgaram a notícia falsa da morte do meu pai, e agora foi do meu falecimento. Isso não vai ficar por isso, não", assegurou.

Filhos da cantora passaram mal

Ela acrescentou que a informação postada pelos invasores - seis de Fortaleza e um de Sobral, no interior do Ceará - afetou a família dela, como os outros filhos da forrozeira, Berg Filho e Raylon, que estavam na escola e passaram mal ao saber da notícia falsa, além dos irmãos da artista.

"Meu pai é idoso. Se essa notícia falsa chegasse até ele... ainda bem que ele não tem Instagram, nem outra rede social. Porque, se chega, ele poderia morrer. A mãe do Berg (ex-marido de Taty Girl) também, que é idosa e sempre está aqui cuidando dos meus filhos, poderia passar mal também, porque ela reage assim a qualquer coisa e não tem uma saúde tão boa", comentou.

"Tem pessoas que me seguem aqui que têm problemas cardíacos e mil e uma preocupações na vida, que ficaram nervosas e passaram mal. Até onde vai a maldade do ser humano? Isso não se faz. Não é brincadeira", pontuou.

