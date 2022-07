Solange Almeida volta a falar sobre vício em cigarros eletrônicos: 'não podia ficar sem'

A cantora Solange Almeida comentou, em entrevista ao podcast 'O Assunto', detalhes sobre o vício que manteve em cigarros eletrônicos. "Se tornou algo incontrolável para mim. Chegou um ponto que eu não podia ficar sem", revelou.

Segundo a artista, o vício era tão grande que era necessário dexar sempre um à mão. "Eu tinha dentro do carro, em várias bolsas, na gaveta da cozinha, no bolso da calça. Uma dependência tão absurda que quando faltava, eu pirava. Eu passei a ter algumas alucinações, crises de ansiedade", pontuou.

Solange Almeida já havia contado sobre o vício em outras ocasiões. Em paralelo com o relato anterior, a artista falou sobre o efeitos diretos do problema no trabalho.

"Eu sentia uma falta de ar absurda. Eu não conseguia deglutir, era desesperador para mim. A minha voz praticamente sumiu, eu evitava cantar, pensei até em desistir porque eu tinha vergonha que a voz não chegava", lamentou na entrevista.

Tratamento

Atualmente, ela explicou, já não utiliza mais o item, mas as sequelas são latentes e demandam tratamento intenso. Agora, ela continua com acompanhamento psicológico, faz tratamentos de terapia vocial e ainda toma medicamentos contra depressão, pânico e ansiedade.

Conforme a professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP e diretora do programa de treinamento contra tabagismo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, Jaqueline Scholz, a dependência e a intensidade dela junto dos cigarros eletrônicos é algo bastante incomum.

"O cigarro comum, que é uma coisa perversa, que a humanidade combate e sabe dos malefícios, não causa uma morte tão precoce quanto esse produto", comentou, ressaltando que o fato de ele possuir aromas não o torna menos perigoso.