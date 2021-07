Solange Almeida sofreu aborto de filho com Monilton Moura no fim do ano passado, diz colunista

A cantora Solange Almeida confirmou recentemente que tem tentado engravidar junto do atual marido, Monilton Moura. Esta, no entanto, não é a primeira tentativa do casal. Segundo a colunista Fabia Oliveira, a artista chegou a engravidar do empresário em outubro do ano passado, mas perdeu o bebê.

Solange tem 46 anos e é mãe de quatro filhos. Com óvulos congelados desde 2013, a informação é de que a artista não descarta uma fertilização in vitro, mesmo tentando engravidar de forma natural atualmente.

"Ano passado engravidei naturalmente. Tomei um susto quando vi o exame que estava grávida. Mas não foi adiante. Perdi na quinta semana. Deus não quis naquele momento", comentou Solange à coluna do jornal 'O Dia'.

"Tanto eu quanto ele ficamos conformados. Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for para ser será", finalizou.

Casamento em novembro

Ainda no ano passado, Sol Almeida se casou com Monilton em uma cerimônia sigilosa, cinco meses após retomarem o relacionamento.

Os dois namoraram há cerca de seis anos, entretanto, a cantora resolver encerrar o envolvimento por conta da diferença de quase 17 anos de idade entre eles. Atualmente, Sol tem 46 e Monilton tem 29.



