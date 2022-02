Sogra de Jojo Todynho aparece segurando sapatinhos de bebê e aumenta rumores de gravidez da cantora

Após menos de um mês de casamento, a recém-casada Jojo Todynho fez crescer a expectativa dos fãs de que ela esteja esperando o primeiro filho com o oficial do Exército Lucas Souza. As suspeitas aumentaram depois da artista posar sorridente ao lado da sogra, Marcia Antocevicz, que segurava sapatinhos de bebê.

Na internet, de acordo com o portal Extra, admiradores de Jojo compartilharam as suspeitas. "A Jojo está grávida?", questionou um fã, na web. "Jojo grávida? Será? Iria amar um Todyzinho", comentou outra internauta.

LUA DE MEL

A cantora Jojo Todynho, 24, escolheu Jericoacoara, no Ceará, para passar a lua de mel com o marido, o oficial do Exército Lucas Souza, 21.

A cerimônia de casamento de Jojo aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. A cantora usou vestido branco com braços de fora, renda e grinalda. Em Jericoacoara, a carioca e o marido são acompanhados por um casal de amigos que foram padrinhos do casamento.

Legenda: Sogra de Jojo Todynho posta foto segurando sapatinhos de bebê ao lado da cantora Foto: Reprodução

CASAS SEPARADAS

Apesar de terem se casado no final de janeiro, Jojo e Lucas moram em casas separadas. A cantora vive em residência que comprou na Taquara, na Zona Oeste do Rio, enquanto o militar voltou para Curitiba, no Paraná, onde já vivia antes.

Em suas redes sociais, Lucas compartilhou que deve morar no Rio com Jojo em breve, pretendendo ir embora de Curitiba, onde vive desde 2019. "Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março", disse.

