Simone lembra desespero ao ser presa por engano nos EUA no início da carreira

A cantora Simone, irmã da Simaria, contou uma história curiosa sobre a primeira viagem aos Estados Unidos no YouTube. Ainda na adolescência, em trabalho com Frank Aguiar, ela foi presa por engano em um aeroporto americano.

"Toda a documentação estava perfeita, com várias autorizações. A polícia conversou comigo e depois me levou para uma sala. Eu achava que era para verificar alguma coisa. Chegaram uns policiais e colocam um cinto de couro na minha cintura com uma corrente e algemas. Eu comecei a chorar. Imagina, nova, minha primeira vez no país. Para eles, meu passaporte era roubado", declarou a cantora.

Simone contou que foi levada a uma sala com a presença de estrangeiros árabes. Ela declarou ainda que ficou presa por cerca de cinco horas. "A sensação de estar presa sem ter feito nada de errado é a pior do mundo", declarou a cantora.

No vídeo, Simone revelou que fez até fotos para ser fichada. "Eu estava desesperada e chorava muito. Como a minha palavra valeria? Eles tinham que investigar. Acho que fiquei presa por pelo menos cinco horas. Depois vem aquele povo e diz: 'desculpa, senhora. Pode conhecer nosso país. Foi engano'".

3,7 milhões é o número de inscritos no canal do YouTube de Simone. Ao todo, ela já contabiliza 228,8 milhões de visualizações.

A cantora declarou em vídeo que, por muito tempo, desejou nunca mais retornar ao país. "Quando fui pela segunda vez passamos de primeira. As lembranças ruins foram apagadas, vivi experiências únicas".