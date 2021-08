Simone faz aniversário surpresa de Kaká Diniz com Aduílio Mendes e Laninha Show

A cantora Simone fez uma festa surpresa para o marido — o empresário cearense Kaká Diniz em comemoração ao aniversário de 36 anos. Neste sexta-feira (26), amigos e familiares do casal estiveram no Haras Ana Dantas Ranch, em São Paulo. Aduílio Mendes e Laninha Show foram as atrações da festa.

Kaká Diniz já havia revelado para Simone o desejo de realizar uma festa em Fortaleza (CE), mas devido aos cuidados contra a Covid-19 e compromissos da cantora ficou inviável a viagem ao Ceará. Simone trouxe nomes da música que ele ouvia na época em que vivia em Sobral (CE).

Simone e Simaria ainda cantaram músicas em forró com os amigos cantores. Kaká Diniz chegou a tocar zabumba durante participação das irmãs e fez declaração amorosa para Simone.

Mesmo sendo um evento familiar e restrito, o aniversário contou com testagem rápida da Covid-19.

Casa no Ceará

No início de 2019, a cantora Simone deixou o Ceará com a família. O objetivo da mudança foi facilitar o cronograma de shows na região Sul e Sudeste do País. Mesmo longe do Nordeste, ela mantém casa no Eusébio (CE).

Em folgas pontuais, Simone curte o Ceará com a família. Em eventos de São João e também em festas de réveillon, ela consegue curtir o Nordeste.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit