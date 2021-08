Simone fala de Simaria após fim do casamento: 'Mulher forte'

Em resposta a perguntas de fãs nos stories do Instagram sobre a irmã Simaria, a cantora e jurada do The Masked Singer Brasil, Simone Mendes, 37, informou nessa sexta-feira (20) que a dupla "está bem" e é uma "mulher forte" após o fim do casamento de 14 anos.

"[Simaria] está bem! É uma mulher forte, linda e que merece toda a felicidade do mundo", frisou Simone.

Simaria anunciou o fim do casamento com Vicente Escrig na última segunda-feira (16), em post nas redes sociais. O casal tem dois filhos, Giovanna, 9, e Pawel, 5.

"Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas", disse ela. "Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia."

A cantora ainda tranquilizou os fãs reforçando que está bem. "Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não", completou.

Apoio

Muitos internautas comentaram a publicação com mensagens de apoio à cantora. "Estamos aqui para sermos felizes", afirmou um fã; "Não é fácil essa decisão para ninguém, que você saia ainda mais forte e feliz", disse outro. "Que sigam felizes", desejou mais um.

Junto com a irmã, Simaria lançou no mês passado a música "No Llores Más", em parceria com Sebastián Yatra, 26, como um lançamento de carreira internacional. "Não pensamos em parar por aqui", confirmou ela na época do lançamento.

Outros términos

Além de Simaria, os cantores Luísa Sonza e Vitão publicaram nessa sexta-feira (20) que não estão mais juntos. Ao explicar o término, Luísa relatou como motivo principal a pressão recebida pelo casal na internet.

Já o humorista Whindersson Nunes anunciou o fim do relacionamento nos últimos dias. Ele rompeu o noivado que tinha com a estudante Maria Lina Deggan no último dia 13 de agosto.

Também terminaram em 2021 Kim Kardashian e Kanye West, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, entre outros.