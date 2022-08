Simaria publica frase após Simone viajar aos EUA e fãs especulam indireta

Uma publicação realizada pela cantora Simaria nas redes sociais, nessa quinta-feira (11), fez os fãs especularem se seria uma alfinetada a irmã, Simone Mendes, com quem mantém uma dupla sertaneja.

“Parei com essa história de ‘uma mão lava a outra’, quando chega a minha vez nunca tem água”, diz a frase postada pela artista no Instagram.

As duas vivem uma suposta crise e estão separadas dos palcos desde junho deste ano, quando Simaria anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde. Desde então, Simone segue realizando as apresentações sozinha.

Legenda: Artista compartilhou a imagem e não adicionou legenda na postagem Foto: reprodução/redes sociais

Nesta semana, a esposa de Kaká Diniz viajou para os Estados Unidos de última hora para visitar Orlando. Segundo ela, a saída do Brasil aconteceu para resolver problemas em solo norte-americano.

"Vim resolver uns negocinhos, negócios meus. Resolvi de última hora. Faltando três ou quatro horas para o voo, eu comprei a passagem e tchau!", explicou aos seguidores nas redes sociais.

A viagem chegou a ser citada por alguns fãs como repentina, já que ocorre em meio aos públicos desentendimentos entre Simone e a irmã, Simaria.

KAKÁ DINIZ E SIMARIA

Na última segunda-feira (8), Kaká Diniz usou as redes sociais para comentar o boato de que a cunhada Simaria teria se apaixonado por ele. O marido de Simone Mendes criticou as pessoas que garantem ter voz na internet e disse não se surpreender mais com notícias sobre a sua família.

