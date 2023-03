Show de Maiara e Maraisa acaba com tiroteio e homem baleado, no RJ

Um show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa acabou em confusão, na madrugada de segunda (27), na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e um homem foi baleado na ocorrência. O caso foi registrado na saída do evento, no Parque de Exposições, no bairro Salutaris.

O disparo foi feito em meio a um tumulto causado por dois irmãos gêmeos de 37 anos, que estavam alterados. Um deles foi contido pela Polícia Militar, enquanto outro atingiu um policial com um soco no rosto, forçando uma tentativa de retirar a arma das mãos do PM.

Segundo a corporação, que concedeu informações ao portal g1, os irmãos continuaram resistindo à abordagem com violência e outro agente precisou reagir efetuando disparo contra a perna de um deles.

Encaminhados ao hospital

Em seguida, após a ação, os homens foram levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade vizinha de Três Rios (RJ).

Conforme apuração do g1, a unidade de saúde informou que o homem baleado continuava internado na manhã desta segunda (27), mas não revelou qual o estado de saúde do outro paciente.

Os dois foram autuados por resistência e desacato e vão responder em liberdade. Até então, a empresa responsável pelo show não se pronunciou sobre o caso.