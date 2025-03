Show de Iguinho e Lulinha é interrompido por confusão com prefeito na Bahia

O prefeito de Pindobaçu (BA), Davi Menezes, foi acusado de agredir um produtor da banda da dupla Iguinho e Lulinha, durante a festa de aniversário da cidade, na noite do último sábado (8). O caso gerou repercussão nas redes sociais e as assessorias da banda e do poder municipal emitiram notas oficiais com versões conflitantes sobre o ocorrido.

Conforme comunicado da Prefeitura Municipal de Pindobaçu, integrantes da produção da banda teriam impedido o acesso de membros da comissão organizadora ao palco, incluindo o próprio prefeito, o que teria resultado em tumulto e agressões. “Alguns integrantes da produção da banda Iguinho e Lulinha impediram membros da comissão organizadora de ter acesso ao palco, dentre eles, o prefeito Municipal, que acabou sendo agredido".

Já a equipe de Iguinho e Lulinha apresentou uma versão oposta, alegando que o próprio prefeito, que já estava no palco, teria empurrado e rasgado a roupa de um membro da equipe da banda sem qualquer justificativa. “O prefeito, que já se encontrava no palco, empurrou e rasgou um dos membros da equipe da banda, gerando tensão e constrangimento para toda a equipe e presentes.” O comunicado da banda nega que tenha havido impedimento da comissão organizadora e afirma que o tumulto que interrompeu o show foi causado pela atitude do prefeito.

“Importante esclarecer que a interrupção do show se deu exclusivamente pelo tumulto gerado pelo ato do próprio Prefeito", informou a nota da dupla.

Repercussão nas redes sociais

O episódio causou forte repercussão nas redes sociais e gerou questionamentos sobre a conduta do gestor municipal. A equipe da banda informou que tomará as medidas cabíveis para esclarecer os fatos e evitar novas situações semelhantes. “Reiteramos nosso compromisso com o respeito, a cordialidade e a ética profissional em todos os eventos que participamos".