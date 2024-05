Sheila Mello comenta relação com Sheila Carvalho: 'Não sou amiga'

Sheila Mello, de 45 anos, surpreendeu os mais saudosistas com uma declaração sobre a relação que mantém com a ex-companheira de É o Tchan, Scheila Carvalho, em entrevista ao colunista André Moura, do Meio News.

Para a tristeza dos antigos fãs, a "loira" e a "morena do tchan", como eram conhecidas, não desenvolveram uma amizade que resistiu ao tempo.

"Eu não sou amiga da Scheila Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade. Eu não tive esse encontro com a Carvalho nesse lugar de ter um problema e ligar para ela, e com o Jacaré eu tenho", disse Sheila.

Veja também Zoeira Ator Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano Zoeira Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul após enchentes

Lugar de admiração

Apesar da declaração, Mello compartilhou que segue admirando, mesmo que de longe, a esposa de Tony Salles. "Com a Carvalho não é só profissional, é um lugar de admiração", começou.

"Por mais que a gente não tenha essa amizade de uma acessar a outra no âmbito pessoal, quando eu olho para a Carvalho eu tenho consciência de que parte da minha história é por causa dela", complementou a loira.

Amizade com Jacaré

Para o amigo Jacaré, também ex-dançarino do grupo que vendeu mais de 11 milhões de discos no Brasil, Sheila Mello não poupou elogios.

"Eu não tenho pudor em falar que tirando os meus irmãos, o Jacaré é o meu melhor amigo. A gente precisa de uma orientação e foi bom eu ter buscado essa orientação dele", uniu Sheila.

Jacaré, que se formou em Gestão Financeira após largar o estrelato, vive há 10 anos no Canadá com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos. "Ele nunca foi afetado com a fama. Ele me ajudou muito a ter os pés no chão. Ele é muito autêntico e sempre esteve em um lugar sagrado para mim", finalizou ela.

Pressão de substituir Carla Perez

Na conversa, Sheila comentou ainda que sofreu com a pressão de entrar no lugar de Carla Perez, após ganhar o concurso de nova loira do grupo. Ela disse também que escreveu para a loira anterior: “Escrevi uma carta para ela. Eu nunca quis ocupar o lugar dela. Ela, a Débora e o Jacaré pegaram um facão e foram desbravando um lugar para a dança nunca visto no Brasil, onde a dança ganha lugar de protagonismo”.