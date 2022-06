Sevenn entra na Justiça do Brasil contra Alok para questionar autoria de 19 músicas

Sean e Kevin Brauer, irmãos que formam o Sevenn, entraram na Justiça de São Paulo para questionar a autoria de 19 músicas lançadas por Alok. A informação foi divulgada pelo G1, em matéria publicada nesta sexta-feira (3).

Alok diz que não recebeu notificação judicial sobre o assunto, nega as acusações dos irmãos e afirma que o pedido à Justiça mostra que eles não têm provas.

Sean e Kevin Brauer, irmãos que formam o Sevenn, foram criados na comunidade religiosa Meninos de Deus, do Rio. A parceria entre Sevenn e Alok teve início em 2015.

Ainda segundo o brasileiro, ele quem teve trabalhos lançados pelo Sevenn sem ser creditado e diz que já abriu ação contra a dupla.

A dupla diz que Alok lançou músicas produzidas por eles, sem dar crédito e sem pagar, em uma reportagem da revista americana "Billboard" em janeiro de 2022. Mas a denúncia deles ainda não tinha chegado à Justiça.

Solicitação de perícia

O advogado da dupla Sevenn, Eduardo Senna, entrou no dia 5 de maio de 2022 com um pedido de produção antecipada de provas sobre as 19 faixas. De acordo com o G1, ainda não é um processo contra Alok, mas um pedido para que a Justiça faça uma perícia com especialistas musicais sobre a autoria dos trabalhos.

No pedido, o advogado indica que, depois da análise, pode haver um acordo ou um processo de direitos autorais contra Alok.

O advogado de Alok, Robson Cunha, diz que "a ação de produção antecipada de provas tem natureza jurídica preparatória e visa, dentre outros pontos, uma tentativa de se construir provas, sem as quais não poderá ajuizar uma ação principal. Ou seja, ele não possui o mínimo de provas daquilo que acusa".

