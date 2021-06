Sertanejo que fez dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto em Goiânia

O corpo do cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado nesta terça-feira (15), em Goiânia. Luizmar, que fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, estava desaparecido há quatro dias. As informações são do G1 de Goiás.

Luizmar foi encontrado morto pela Polícia Civil em uma área de mata a cerca de 6 quilômetros da casa dele, no Morro do Mendenha. No local, a moto do cantor já havia sido encontrada nesta segunda-feira (14).

Cantor saiu de casa sem celular

Segundo a família, Luizmar saiu de casa na última sexta-feira (11), sem celular. Segundo a ex-companheira dele, o músico faria um show no dia seguinte, mas não compareceu.

O corpo do sertanejo será enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação da causa da morte.

Luizmar comprou corda

Vídeo obtido pela Polícia Civil mostra que Luizmar comprou alguns metros de corda em uma loja da mesma região em que foi encontrado morto. As imagens são de câmera de segurança.

O vídeo foi entregue à Polícia nesta terça, mesmo dia em que um morador informou para a equipe de buscas que tinha visto um homem com as mesmas características de Luizmar.

Dupla com Cristiano Araújo

Luizmar e Cristiano Araújo fizeram dupla em 2008. Segundo o G1, eles chegaram a gravar um CD, mas não fizeram sucesso.

Legenda: Cristiano Araújo ao lado de Luizmar: sertanejos formaram dupla Foto: Arquivo pessoal

Cristiano Araújo seguiu carreira solo. Ele morreu no dia 24 de junho de 2015 após sofrer um acidente de carro na BR-153, em Morrinhos, região sul de Goiás, enquanto voltava de um show. Ele estava acompanhado da namorada, Alana Coelho Pinto de Moraes, que também morreu no acidente.

Carreira de Luizmar Damasceno

Segundo o perfil do artista no Instagram, além de ter feito dupla com Cristiano Araújo, Luizmar Damasceno já trabalhou com Wanessa Camargo e algumas duplas sertanejas como Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e Mateus e Kauan. Ele atuava como guitarrista.

Legenda: Luizmar (na ponta direita), já trabalhou na banda de Wanessa Camargo Foto: Reprodução/Facebook

No dia 12 de junho, um dia após sair de casa e não retornar, ele faria uma apresentação musical em um bar de Goiânia.

