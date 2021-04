"Se tirar, fico cego ou surdo", diz cantor Sertanejo Maicon ao contar que tem bala alojada na cabeça

Durante entrevista a um podcast, o cantor sertanejo Maicon Fábio, da dupla com o irmão Marlon, contou que convive com uma bala alojada na cabeça desde que era jovem. Ele foi víima de um tiro acidental quando brincava com amigos.

O artista conta que os médicos não puderam tirar a bala sem arriscar comprometer funções vitais. Ele comenta que ainda toma precauções até hoje.

"Não pude tirá-la porque está entre o nervo da visão e o da audição. Na hora em que foram abrir, o médico disse que não poderia tirar. Se tirar, fico cego ou surdo. Aí deixei. Só preciso ter cuidado para não bater uma bola ou coisa assim porque pode deslocar a bala", revela no programa Flow Podcast, comandado por Latino.

Outro acidente

Ainda no podcast, segundo publicado pelo jornal Extra, Maicon contou outro episódio perigoso em sua vida. Ele já sofreu um acidente grave de micro-ônibus. O cantor ficou oito dias em coma e ganhou diversas cicatrizes no peito.