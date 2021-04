Rogerinho lança álbum “Me Deixa” com 15 faixas; escute

O cantor cearense Rogerinho lançou, nesta sexta-feira (9), um álbum com 15 faixas musicais. No ritmo da bregadeira, ele apresenta aos fãs três músicas autorais: “Me Deixa”, “Meia Boca” e “Recaída Sem Compromisso”.

“Estamos apostando que esse CD irá superar todos os outros que já lançamos. Fizemos uma escolha de repertório pensando nas músicas que o público mais está se identificando nesse momento de pandemia. São gostosas de ouvir e dançar em casa”, conta Rogerinho.

Com o sucesso de “Só Você”, que viralizou nas redes sociais no período de pandemia, entre as mais tocadas no país, além de garantir parceria com Léo Santana e Kevinho e de versões nas vozes de Xand Avião e Wesley Safadão, o cantor do Ceará se tornou uma grande revelação.

Em 2021, ele lançou também com a romântica “Não Deixa eu Ir” e contracenou com Pamela Drudi no clipe da faixa. Teve também parceria ao lado de Japinha e o Conde do Forró, com a música “Aposta na Gente”, e com MC WM e DJ Pernambuco na canção “Devagarinho”.

Aos 20 anos ele já emplacou, também, sucessos como “Amor Falso”, gravado por grandes artistas como Aldair Playboy, Wesley Safadão e Kevinho e ganhou várias premiações, com reconhecimento no mercado.

