Rodolffo vive novo affair com Aiane Freitas, modelo baiana 'sósia' de Juliette

O cantor e ex-BBB Rodolffo está em novo affair: a modelo baiana Aiane Freitas, 28 anos, cuja aparência lembra a de Juliette Freire, ex-colega de confinamento do artista no reality show. A informação sobre o casal é do humorista Carlinhos Maia.

“Gente, chama Aiane e Rodolffo para tomar café [...] Aiane e Rodolffo que dormiram juntos”, comentou o humorista, questionado pelo sertanejo na sequência — o artista quis saber qual seria a "fofocaiada rolando solta" após a exposição do assunto, conforme o jornal Extra.

Ainda segundo o jornal, Rodolffo conheceu a modelo em Trancoso (BA), onde está de férias. Depois de uma suposta noite de amor, os dois passaram a andar em dupla em um passeio na região, tendo filmado todo o trajeto.

A modelo publicou, nessa terça-feira (4), nos Stories do Instagram, registros do casal acompanhado de Carlinhos Maia e um grupo de pessoas fazendo um passeio de mini buggy em ambiente natural. Horas depois, ela publicou vídeos do artista ao lado da cantora Vanessa da Mata, apresentando-se para um grupo de pessoas.

Legenda: Cantor aparece em diversos momentos registrados e divulgados pela influenciadora Foto: reprodução/Instagram

Juntos, Rodolffo e Aiane mostraram intimidade e entrosamento, para alegria de fãs que já torcem por uma oficialização.

Quem é Aiane Freitas

Nascida em Irecê (BA), Aiane realizou o sonho de se tornar modelo aos 17 anos. Além de modelo, é influenciadora digital, ex-Miss Hortolândia (SP) e integrante da Vila do Carlinhos.

Antes de trilhar os rumos do glamour e da moda, a "sósia" de Juliette trabalhou como faxineira e babá nas casas em que a mãe trabalhava, tendo sofrido humilhações pela origem humilde e pelo sotaque.

A modelo se tornou conhecida nacionalmente após ser levada por Carlinhos Maia para a turma dele. Atualmente com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, Aiane Freitas compartilha estilo de vida saudável, sendo admirada inclusive por outros famosos, como Gracyanne Barbosa.

