Rock in Rio 2022 anuncia Megan Thee Stallion e Rita Ora como novas atrações

A rapper americana Megan Thee Stallion e a cantora britânica Rita Ora foram anunciadas como novas atrações do Rock in Rio 2022. A dupla fecha a lista de atrações do Palco Mundo no dia 11 de setembro.

As novidades foram divulgadas pelo festival nesta terça-feira (8). Será a primeira vez ambas as artistas no Brasil.

No mesmo dia, se apresenta no Palco Mundo uma das principais headliners do evento, Dua Lipa. O festival chama o dia 11 de setembro de "Dia Delas".

Ainda nesse dia, se apresentam Ivete Sangalo no Mundo e Ludmilla no Palco Sunset.

