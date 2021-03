Renno grava clipe com Eric Land em Fortaleza; produção faz parte de álbum com canções inéditas

O cantor e compositor Renno prepara para lançar o primeiro clipe de 2021. A canção "Hoje Eu Beberei" é aposta de hit do cearense para o primeiro semestre. A letra foi gravada em parceria com o cearense Eric Land. Os fãs poderão assistir o dueto no dia 23 de abril, no YouTube.

A composição faz parte de um álbum com letras inéditas com previsão de lançamento para maio. Isolado em casa de praia no Iguape, Renno afirma que a letra nasceu com uma "pegada" bem diferente da que se ouve no mercado fonográfico.

"A pandemia me fez se isolar de uma forma bem diferente. As minhas letras estão carregadas com muito mais sentimento. Escrevi várias que me surpreenderam", avalia Renno.

De olho em nomes em ascensão, Renno diz ter admiração no trabalho em crescente do cantor Eric Land. "O Eric é um menino muito talentoso. Ele tem uma maturidade musical bem precoce. Ele é um cara que sabe o que quer. Carismático, o grande lance é que ele tem um conjunto de caraterísticas pessoais únicas", diz Renno.





O clipe de "Hoje eu Beberei" foi gravado em Fortaleza. Os cantores seguiram uma série de protocolos de segurança contra a proliferação da Covid-19 para poder realizar a produção audiovisual.

Antecipado ao Diário do Nordeste, as imagens do clipe apresentam como protagonistas Renno, Eric Land e o movimento da sanfona em cima do palco. O cenário ficou por conta do uso de luzes em diferentes tons.

Reconhecimento nacional

Há quatro anos, Renno atua no campo das composições. Neste período, o compositor assinou mais de 300 letras com artistas nacionais.

“Quem Pegou, Pegou” da dupla Henrique e Juliano; “Na Conta da Loucura” de Bruno e Marrone; “Ar-Condicionado no 15”, de Wesley Safadão; “Sem Sal” de Marília Mendonça; e “Se Mordendo de Raiva” de Xand Avião são algumas das composições que ganharam o Brasil por parcerias firmadas com Renno.