Rapper francês Werenoi sofre parada cardíaca antes do show e morre aos 31 anos

O rapper francês Werenoi morreu aos 31 anos, neste sábado (18), ao sofrer uma parada cardíaca. Com nome artístico de Jérémy Bana Owona, o francês estava prestes a fazer uma apresentação quando foi hospitalizado.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido e internado, mas não resistiu. O show aconteceria no Azar Club, em Lyon, na França.

O rapper era considerado como dono de uma voz promissora da nova geração do rap francês.

Babs, amigo de Werenoi, publicou uma homenagem nas redes sociais se despedindo: “Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo!!!”.

O Azar Club também divulgou nota: “Foi com grande tristeza que soubemos do falecimento de Werenoi, um artista único e uma voz marcante de sua geração, que receberíamos esta noite no Azar Club. Lembramos do talento, da força e da autenticidade de um artista que marcou sua era”.

