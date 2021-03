Raça Negra anuncia live para abril; relembre cinco sucessos do grupo

A banda Raça Negra realiza transmissão de show virtual no dia 10 de abril. O grupo anunciou a live na sexta-feira (20). Formado há 36 anos, o grupo é comandado por Luiz Carlos.

O primeiro grande sucesso do Raça Negra foi o hit "Caroline", do primeiro CD “Raça Negra - Vol. 01”, lançado em 1991, que representou o início da popularização do samba em todo o país. Fortaleza recebeu inúmeros shows do grupo nos anos 1990. Em 2004, os cearenses foram até presenteados com a gravação de um DVD.

Nos últimos anos, o grupo vem apostando em parcerias musicais. “Raça Negra e Amigos”, lançado em 2012, contou com diversas participações especiais como Alexandre Pires, e Michel Teló. Após o sucesso do álbum “O Rei do Baile”, que contém releituras das mais famosas músicas brasileiras, a banda resolveu repetir a dose de 2012 e presentear seus fãs de todas as gerações lançando o 5° DVD da sua carreira, o “Raça Negra e Amigos II”.

Relembre cinco sucessos do grupo:

"Cheia de Manias":



"Correnteza de Emoção":



"Sem Você aqui Comigo":