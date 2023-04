Policial atira durante show de Israel e Rodolffo e fere 2 pessoas em Minas Gerais

Um policial penal, sem identidade divulgada, atirou e feriu duas pessoas durante um show da dupla sertaneja Israel e Rodolffo no Paracatu Rodeo Festival, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (15). O autor dos disparos atua em Goiás, conforme Secretaria Penitenciária.

Após suspeita do policial ser do Distrito Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do DF afirmou que o profissional é de Goiás. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles. Nas redes sociais, os cantores não comentaram o assunto.

Em comunicado oficial, a organização do evento informou que as pessoas atingidas pelos disparos receberam assistência médica no local e não correm riscos.

Interrupção do show

As apresentações seguiram normalmente após ação da Polícia Militar do Estado e da segurança do evento.

A assessoria de imprensa dos cantores informou à coluna LeoDias, do Metrópoles, que a apresentação precisou ser interrompida após o ocorrido. A também afirmou que esperar retornar ao evento para realizar um show completo.