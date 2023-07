Pisoteamento, acidente com trio elétrico de Ivete e confusão deixam foliões feridos no Fortal 2023

O trio elétrico comandado por Ivete Sangalo está no centro de um acidente ocorrido na noite do sábado (22), durante a apresentação da cantora no Fortal 2023. Em relatos e vídeos publicados nas redes sociais, foliões mostraram ferimentos e reclamaram do atendimento recebido após a ocorrência. As informações são do g1.

Para entender como tudo aconteceu, é preciso saber a dinâmica do Fortal. No evento, o bloco de foliões é encabeçado por seguranças com uma barreira, cuja função é controlar o avanço do público - que fica na frente, nas laterais e na parte de trás do trio elétrico.

O público e o trio fazem um percurso em círculo que dá duas voltas. De acordo com testemunhas, ao fazer uma curva para iniciar a segunda volta, o carro acabou por imprensar parte do público contra o alambrado que delimita a pista da festa.

Com o susto, e enquanto o carro continuava avançando, uma parcela dos foliões teria tentado correr e ultrapassar a barreira de segurança, o que teria gerado confusão e deixado mais pessoas feridas.

O que diz a organização do evento

Em nota, a organização do Fortal informou que registrou o "incidente" durante a apresentação de um dos blocos, "quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".

Durante o episódio, segundo eles, seis pessoas tiveram ferimentos leves, mas rapidamente receberam assistência das equipes de segurança.

"Nesse momento, o trio ficou parado durante o tempo necessário para que tudo fosse normalizado e o percurso do trio seguiu normalmente sem transtornos", completa o texto.

Pista sem liberação

O bloco Village, comandado por Ivete, é um dos mais antigos e mais populares do Fortal, evento que completou 30 anos em 2023.

Conforme os relatos, o problema ocorreu porque o bloco que estava na frente do trio da cantora ainda não havia concluído seu percurso, portanto, a pista ainda não estava liberada.

O trio de Ivete teria continuado avançando mesmo sem o espaço liberado, o que teria ocasionado o aperto contra os foliões. Até o momento, a cantora não se manifestou sobre o acidente.

Veja, abaixo, a nota da organização do evento na íntegra:

