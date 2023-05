Perfil oficial afirma que MC Sabrina tem 'oscilações de humor e confusão mental'

A real situação de saúde da funkeira MC Sabrina tem sido questionada por fãs há algum tempo. Neste sábado (13), o perfil oficial da cantora no Instagram publicou uma atualização sobre a artista, que trata um quadro de confusão mental.

"Sabrina segue com o seu tratamento psiquiátrico no @sus.brasil. Também apresenta algumas oscilações de humor e às vezes confusão mental. Por esse motivo, Sabrina por enquanto não possui condições para interagir com o público via redes sociais. Sabrina lê as mensagens e agradece o imenso carinho dos fãs, contamos com a oração e boas energias para que ela se recupere o mais rápido possível".

No mês passado, a artista foi alvo de preocupações dos fãs, após a cantora Pocah relatar que a funkeira estava desaparecida e não respondia.

MC Sabrina reapareceu posteriormente em seus stories no Instagram, anunciando que voltaria com novas músicas. A equipe da cantora também divulgou uma nota negando acusações de cárcere privado. A MC não comentou o sumiço, mas afirmou que voltaria à cena musical em breve.

Ainda em abril, uma prima de MC Sabrina usou as redes sociais para afirmar que a mãe e o padrasto da artista não estão falando a verdade a respeito do sumiço da cantora, que não aparecia publicamente desde agosto de 2022.

"Tem muito caroço nesse angu, e vamos continuar lutando para saber o que está acontecendo de verdade", disse Adaulayne, prima de Sabrina, por meio dos stories do Instagram

Na última semana, amigos e fãs da artista sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado e sendo forçada a utilizar substâncias químicas. A sugestão fez com que a mãe da cantora, Maria Luiza, negasse o fato, na última segunda-feira (17), e afirmasse que a filha está enfrentando uma depressão, além de problemas financeiros.

