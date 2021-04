Pedro Padilha e JS O Mão de Ouro lançam clipe de 'O Pai Quer Tu' no ritmo da bregadeira; assista

O sertanejo pop Pedro Padilha, nome que viveu no Ceará por muitos anos, gravou a canção "O Pai Quer Tu" com JS O Mão de Ouro. A letra conta a história do retorno de um relacionamento após recaída e traz uma melodia dançante.

Com clipe produzido pela Los Pantchos e dirigido por Nobru, a canção teve letra escrito por Pedro Padilha, beat criado por JS O Mão de Ouro e já está disponível em todas as plataformas digitais. O ritmo é a mais pura bregadeira, estilo musical baiano que se assemelha com a swingueira dos paredões.

Recentemente, Pedro Padilha lançou "Coração em Stand By", um pop brega com pitadas de pisadinha que já soma mais de 900 mil visualizações no YouTube e mais de 800 mil streams no Spotify. A canção também viralizou no TikTok, somando mais de 20 mil vídeos com a reprodução.

Assista:



Pedro Padilha também acumula na carreira composições de letras para artistas consagrados, como Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Xand Avião e Dilsinho. Atualmente, é agenciado pela Atemporal Records, gravadora paulistana que cuida da carreira de artistas com soluções 360º no mercado musical. Para 2021, o artista planeja lançamentos de conteúdos autorais ao longo do ano.

Já o produtor musical JS O Mão de Ouro foi uma peça fundamental para a popularização do ritmo brega funk no Brasil. O artista pernambucano é responsável por produzir sucessos como "Hit Contagiante", do Felipe Original, "Surtada", com Dadá Boladão, Tati Zaqui e Oik, e "Tudo Ok", de Thiaguinho MT e Mila.

Quem é Pedro Padilha?

Cantor e compositor da nova geração musical do Brasil, Pedro Padilha atua no mercado musical com canções autorais que passeiam entre o pop, sertanejo e brega. Viveu a maior parte de sua vida em Cuiabá (MT) e em Fortaleza.

Com um câncer diagnosticado aos 14 anos, Pedro encontrou na música a força que precisava para atravessar o seu tratamento de quimioterapia. Com a confirmação da cura aos 20 anos, o artista passou a se dedicar exclusivamente para o estudo musical, integrando o coro de louvores da igreja que frequentava.

Foi a partir dali que Pedro escreveu sua primeira música e o talento para a composição começou a florescer. Em 4 anos de carreira como compositor, ele já acumula letras gravadas por grandes artistas do Brasil, como Bruno & Marrone (Fogo Molhado, Minha Digital, Ego Ferido), Wesley Safadão (Vai Lá), Xand Avião (Vai e Volta) e Dilsinho (Astronauta).