Paula Mattos revela ser lésbica e casada com mulher há nove anos: 'tinha medo de falar'

A cantora sertaneja Paula Mattos revelou ser lésbica e casada com outra mulher há nove anos. A informação foi dada em entrevista ao canal do jornalista André Piunti no YouTube. As informações são do portal UOL.

Paula Mattos Cantora "Tô falando aqui, em primeira mão, me assumindo gay. Não é fácil estar aqui, falando para o Brasil sobre esse assunto, mas é uma coisa que muitas pessoas ficavam comentando: será que ela é? Será que ela não é? Nos bastidores, e tal... Eu nunca tive nenhum problema com isso, só tinha medo de falar e as pessoas enxergarem de outra maneira, ou não me aceitarem".

A artista disse ter tratado sobre sua sexualidade com seus pais aos 18 anos, mas sabia que não gostava de homens desde antes disso. "Aos oito anos de idade minha mãe me viu dando um selinho com uma menina da escola e me olhou feio, me reprimiu. E aquilo eu fiquei com medo", relatou, acrescentando ter namorado garotos para se encaixar "num padrão que não era meu".

Paula Mattos disse que, após se assumir para a mãe, a reação não foi positiva. "Ela começou a chorar, chorar, chorar muito, como se eu tivesse matado alguém", relembrou.

Decisão de se assumir

A decisão da cantora sobre falar publicamente sobre sua sexualidade se deu depois de ela assistir a uma participação da cantora e drag queen Pabllo Vittar no quadro "Visitando o Passado", do programa Caldeirão do Huck.

"E ela falando que passou por situações muito difíceis, e a mãe dela estava com ela o tempo todo. Se a sua mãe está com você, ou o seu pai, ou a pessoa que te criou, se te apoia, você pode enfrentar o mundo", ressaltou a sertaneja.

Artistas como as cantoras Iza, Luiza Possi e Elektra reagiram com corações à publicação, que trouxe trechos da entrevista em que Paula Mattos se assume frente ao público

Sexualidade conhecida no meio

Mattos afirma que a sexualidade dela não era segredo na indústria do entretenimento. "Marília [Mendonça] sabe, Gusttavo [Lima] sabe, Maiara e Maraísa sabem... Uma galera do meio sabe e respeita muito a gente, nosso relacionamento", pontuou.

Apesar disso, a artista comentou que sua sexualidade já lhe causou problemas no meio artístico. Um produtor já chegou a abandonar um projeto com ela porque o fato de ela ser lésbica estava "incomodando a família dele". Ao saber do assunto, a cantora Anitta a incentivou a se assumir publicamente.

"Uma vez eu estava almoçando com a Anitta e ela é muito empresária, né? E ela falou: Paula, é isso mesmo? Falei: é. Ela falou: cara, você tem que se assumir, tem que ser você. Você vai ver como isso vai ser libertador na sua vida", rememorou.

A revelação se deu nesta quarta-feira porque Paula Mattos lançará a canção "Não Esfriou" como single de trabalho nesta quinta (15). A música foi escrita à esposa, e o clipe da faixa mostra um casal formado por duas mulheres. "Eu falei: cara, não faz sentido lançar um clipe lindo desse falando de diversidade e não falar de mim".

