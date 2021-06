Palmeirense, Zé Neto veste camisa do São Paulo, 'imita' homem gay e é acusado de homofobia

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi acusado de homofobia durante uma live musical no último sábado (6) após pagar uma aposta. Torcedor do Palmeiras, Zé vestiu a camisa do São Paulo e passou a fazer gestos em alusão a um homem gay.

Tudo começou quando Cristiano, que é torcedor do São Paulo, lembrou Zé Neto que ele havia perdido uma aposta. O São Paulo derrotou o Palmeiras na final do Paulistão. Assim, ele teve de vestir o manto do clube.

Legenda: Zé Neto veste camisa do São Paulo e imita homem gay Foto: Reprodução

Porém, o que tinha tudo para ser um momento divertido acabou virando cancelamento na internet. Zé Neto começou a imitar ações "afeminadas" e irritou os internautas.

"Coloquei essa camisa, já estou me sentindo bem. Nossa, estou super tranquilo. Tá vindo um ventinho gelado, não tá?", disse o cantor enquanto mexia com as mãos e parecia rebolar.

Possivelmente, o artista foi avisado ainda durante a live que o ato não havia repercutido bem. Então, ainda com a camisa do clube, Zé Neto deu um depoimento e pediu desculpas a quem tenha se ofendido.

"Preciso falar. Isso aqui foi uma brincadeira. Sei que existem as causas, existem pessoas na minha família que são de outras opções sexuais, a gente respeita todo mundo", começou. Ele foi orientado de que a palavra certa não seria "opção".

E continuou: "Se alguém se sentiu ofendido, do fundo do coração, essa não foi a intenção. Eu estou falando por sentir que talvez tenha me expressado mal, talvez o pessoal tenha entendido mal. Eu tenho pessoas gays na minha família, não tenho nenhum tipo de preconceito", destacou.

No fim, disse que não tinha medo de cancelamento na internet. "Não estou nem aí o que vão falar, não sei a proporção que tomou, estou aqui na live. Se foi de mal gosto para alguns, me desculpe."

De fato, os comentários e os gestos não foram bem absorvidos. Nas redes sociais, o nome de Zé Neto virou um dos assuntos mais comentados.

"Nunca vou esquecer que o Zé Neto é homofóbico", postou um seguidor. "Homofobia em plena live, que vergonha por vocês", escreveu outro.