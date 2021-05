Pabllo Vittar une bachata e forró em "Ama Sofre Chora" e diz amar Mara Pavanelly

O esperado clipe de "Ama Sofre Chora" de Pabllo Vittar foi lançado nesta sexta-feira (7). Em entrevista coletiva, a cantora falou das dificuldades enfrentadas para gravar a produção audiovisual. Em dois dias, ela realizou o projeto que nasceu de um sonho dela vestida de noiva. Em um mix de bachata, forró e pop, ela lembrou de nomes do Nordeste como de Mara Pavanelly.

"Nas gravações, enfrentei um dia feio, um dia chuvoso. Como minha avó falava: 'casamento de viúva, sol e chuva'", comentou rindo a Pabllo Vittar. A produção audiovisual contou direção da cantora e de Flávio Verne.

No bate-papo, Pabllo Vittar disse que a letra leva no refrão palavras como "piranha" no intuito de ressignificar o valor negativo do termo. "Na minha cabeça essas palavras nunca foram pejorativas. Sempre chamei minha mãe e amigas assim, sempre para um lado positivo e tirar o estigma da palavra".

Assista clipe:



O trabalho de divulgação em cima do vestido de noiva e do casamento foi projetado a partir de um sonho, segundo Pabllo VIttar. "Nunca nem passou na minha cabeça o que era se vestir de noiva. Dali, pensei escrever uma produção com isso. Eu já vi historia de Lady Di. Quando eu estava vestida eu senti uma energia muito louca, um frio na barriga, parecia que vai sair borboletas da boca".

Bachata, forró ou pop?

Quem escuta os primeiros segundo de "Ama Sofre Chora" percebe o som da típico da bachata, executado pela guitarra. Mais segundos a frente, a batida da chamada bregadeira romântica. Pabllo Vittar destacou que o forró é traçado no corpo da música e que os ritmos locais são tão grandiosos quanto o som internacional.

Pabllo Vittar Cantora "Quem me apresentou a bachata, foi legal você perguntar isso, foi o Weber que é produtor também e tá nas faixas do PB4. Ele sempre me mostra ritmos f*****. O corpo da música é de um forro, mas tem elementos de bachata. Tem essa lembrança do sertanejo que você falou. Quando ouvi a demo eu falei: 'Uai, mas eu conheço esses elementos'. A gente quis trazer isso para minha música.

Pabllo Vittar falou ainda que pincelou algumas inspirações do clipe na novela mexicana "Rubi". Os looks e a atuação dela foram captadas por ela da produção exibida no Brasil em TV aberta, no ano de 2005.

"Mara Pavanelly é internacional sim", declarou Pabllo Vittar

Durante coletiva, Pabllo Vittar foi questionado sobre parceria com nomes do forró. De imediato ela respondeu que o atual trabalho terá produções audiovisuais com nomes nacionais e internacionais da música, mas não citou nomes.

Escute trecho de coletiva:

Powered by RedCircle

Ao mesmo tempo, em outra pergunta, ela exaltou nomes do forró do Ceará. "Para mim Mara Pavanelly é internacional. Tropykália, sabe? Eu sempre vou defender nossos ritmos com unhas e dentes. É o que temos de mais preciso. É um tesouro imaterial".

Na entrevista, Pabllo Vittar ainda revelou um projeto está sendo desenvolvido para comemorar cinco anos de carreira.