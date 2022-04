Zé Neto & Cristiano tem ônibus escoltado em SP após dupla cancelar show por sinusite

O ônibus sertanejo da dupla Zé Neto & Cristiano precisou ser escoltado na noite dessa quinta-feira (27), após os sertanejos cancelaram um show que fariam em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada para conter o público insatisfeito com a ausência dos cantores no palco. Os artistas precisaram suspender a apresentação musical porque Zé Neto teve diagnósitco de sinusite.

Os agentes de segurança seguiram o veículo da banda de Zé Neto e Cristiano até a BR-381, no limite do município, para preservar a integridade das pessoas e do transporte.

Sinusite

A produção de Zé Neto & Cristiano divulgou um comunicado confirmando o cancelamento às 23h dessa quinta-feira (28), três horas após a previsão do início do show.

Conforme a nota, a sinusite provocou uma inflamação aguda na face de Zé Neto, que foi atendido no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

"A apresentação que seria realizada hoje no Espaço de Eventos de Josão Monlevade será adiada e nova data divulgada em breve", complementa o texto.

