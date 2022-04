Nutróloga de Paulinha Abelha nega que tenha acelerado o processo de emagrecimento da cantora

A nutróloga de Paulinha Abelha, Paula Cavallaro, falou pela primeira vez sobre o tratamento de saúde que realizava com a cantora após a divulgação do parecer médico que descartou a relação de medicamentos com a morte da artista, ocorrida em 23 de fevereiro.

"As lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de medicamentos" que Paulinha tomava, diz o relatório.

Saúde de Paulinha Abelha

Em entrevista ao g1, Paula Cavallaro negou que tenha acelerado o processo de emagrecimento de Paulinha para obtenção de resultados mais rápidos. "No processo que começamos, a primeira palavra não foi emagrecimento, foi qualidade de vida, e retomar a autoestima e amor-próprio, que a gente perde quando ganha peso", relatou.

Questionada sobre ter ficado em silêncio durante a internação e Paulinha, ela disse que sempre esteve presente, prestando apoio aos familiares. "Eu sempre estive ao lado dela e da família. O objetivo que nós tínhamos era a cura dela, era o melhor diagnóstico, o melhor tratamento possível que toda a equipe médica trabalha para isso. Como médica eu tenho um código de ética", afirmou.

A nutróloga negou que os remédios prescritos para a artista tivessem efeitos colaterais sobre o fígado e os rins, conforme apontado em exames.

"De forma alguma, primeiro porque ela tinha um histórico saudável. Tudo era personalizado e individualizado, de acordo com cada momento, com cada necessidade. E ela não tinha nada, era uma pessoa saudável", reforçou.

A especialista também afirmou que Paulinha era uma pessoa saudável. "A Paulinha não tinha nenhuma comorbidade de base, ela era esforçada, praticava atividade física junto com a nossa equipe disciplinar. Ela tinha educador físico, nutricionista", disse.

Marido de Paulinha se pronuncia

O esposo de Paulinha, Clevinho Santos, se pronunciou após a divulgação do parecer médico por meio da assessoria jurídica da banda Calcinha Preta.

“O momento agora é viver o luto, que não se conseguiu em razão dessa angústia por respostas sobre o que causou a morte de Paulinha e várias especulações que saíram na mídia. Agora de forma reservada o que a família quer é descansar um pouco, refletir sobre essa perda precoce é inestimável, e reunir forças para seguir em frente e acima de tudo honrar o legado que Paulinha nos deixou”, disse.

Uso de anfetaminas

O exame toxicológico de Paulinha Abelha indicou que a artista usava anfetaminas, além de outros medicamentos para controle de peso e barbitúricos. Conforme a certidão de óbito da vocalista, revelada por um programa de TV, ela faleceu devido à meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

