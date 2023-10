Nego do Borel é condenado a pagar R$ 147 mil de multa por faltar em festa de debutante

O cantor Nego do Borel, de 31 anos, foi condenado a pagar R$ 147 mil para a família de uma debutante por não ir à festa de 15 anos dela, para a qual foi contratado. O evento foi em novembro de 2019, no Rio de Janeiro.

Pela decisão da Justiça, o artista e a empresa dele devem pagar uma multa contratual de R$ 30 mil, ressarcimento de R$ 86.695 e mais R$ 30 mil de indenização aos pais da aniversariante por danos morais. As informações são do site Metrópoles.

O funkeiro fez exigências para o show no aniversário, como palco, iluminação, sonorização, camarins abastecidos com bufê e bebidas, além de uísque “12 anos” e um bom cachê.

Os pais da debutante providenciaram toda a infraestrutura para que a festa fosse como a filha sonhou. A família ainda contratou um DJ famoso para tocar antes do esperado show de Nego do Borel. Só às 3h da madrugada, com uma hora de atraso, a mãe da aniversariante foi avisada que o cantor não compareceria, pois estava em São Paulo. Ele alegou que a empresa MarKa Tour Viagens e Logística, que faria o transporte aéreo de São Paulo para o Rio, não chegou dentro do horário no aeroporto de origem.

A mãe então entrou em uma batalha judicial com o cantor e as empresas contratantes, NB Produções Artísticas e Contrate Artistas Eventos Artísticos, e agora saiu a sentença.