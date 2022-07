Nasce a primeira filha dos cantores Biel e Tays Reis

Nasceu a primeira filha do casal de cantores Biel e Tays Reis, nesta quarta-feira (20), em São Paulo. A informação foi compartilhada pelo cantor no Instagram.

"Obrigado, meu senhor Deus!", publicou Biel em rede social.

O cantor também postou uma foto de uma camisa número 10 do São Paulo, time do qual é torcedor, com o nome da filha e escreveu: "Tinham dúvidas? 🖤❤️".

Pietra

No último sábado (16), a cantora baiana publicou uma série de fotos da barriga anunciando a chegada aos nove meses de gravidez nas redes sociais.