Namorada de Jefferson Machado está intubada após colisão com carro de ladrão em fuga

Após o acidente de carro que resultou na morte do cantor sertanejo Jefferson Machado, a namorada dele, Maiara Datsch, 27 anos, está intubada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. A colisão aconteceu na noite de segunda-feira (30), na rodovia RSC-453, em Estrela, no Rio Grande do Sul.

O acidente teria ocorrido em meio a uma ação policial na via. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de uma caminhonete desobedeceu uma ordem de parada dos policiais, fugindo em seguida. Em seguida, uma perseguição se iniciou e o veículo em fuga invadiu a pista contrária, se chocando com o carro em que Jefferson estava.

O cantor sertanejo não resistiu aos ferimentos, falecendo no local, e foi velado no Cemitério Popular de Teutônia nesta terça-feira (31). Maiara vai precisar passar por cirurgia e teve várias fraturas, de acordo com o pai dela Valdemir Datsch, em entrevista à Quem.

Valdemir Datsch Pai de Maiara "Sou o pai dela. Ela está intubada e deve ficar umas duas ou três semanas assim, de acordo com os médicos. Também vai precisar passar por cirurgia, porque teve várias fraturas. Agora estou no velório do meu genro. Não posso falar".

Os familiares ainda pediram orações para a jovem. "Por favor, pedimos que orem pela Maiara. Vai em paz, meu cunhado. Maiara está em estado grave. Eu e toda família pedimos orações e boas energias", disse a irmã dela, Marieli Datsch.

Morte de cantor sertanejo

O jovem cantor morreu no local, enquanto o motorista da caminhonete, de 24 anos, foi preso. Conforme informações da Polícia Civil, o veículo havia sido roubado na cidade de Farroupilha e o homem era foragido da Justiça.

Autor das músicas 'Digitando' e 'Riquinha', Jefferson tem mais de 23 mil seguidores nas redes sociais. A segunda canção, inclusive, tem 27 mil visualizações no Youtube e mais de 18 mil ouvintes Spotify.

Jefferson estava na carreira musical desde os 17 anos, mas decidiu ingressar na música sertaneja há apenas três anos. Ao longo da história como artista, ele acumulava mais de 1,2 mil shows pelo Brasil.