Naiara Azevedo tranquiliza fãs sobre assalto na casa dos pais

A cantora Naiara Azevedo usou o Instagram, na madrugada desta quarta-feira (30), para tranquilizar os seguidores. A família da sertaneja foi feita refém por criminosos, no município de Farol, no Paraná, na manhã de terça-feira (29).

"Eu quero agradecer o carinho, respeito e a preocupação, as orações, respondendo de forma geral, minha família tá bem. É uma situação chata, que entristece a gente", disse Naiara Azevedo em vídeo.

A sertaneja ainda disse que "não aconteceu nada a integridade física" dos familiares.

De acordo com a coluna do Leo Dias, o assalto aconteceu quando a mãe da cantora acordou para fazer o café da manhã e se deparou com três homens em casa. A família foi mantida refém por cerca de duas horas.

Veículos roubados

Duas caminhonetes foram roubadas, entre elas uma Amarok V6 e uma S10. A família só foi liberada após o último criminoso deixar a casa com um dos veículos.

Após deixar a casa do BBB 22, Naiara ficou alguns dias com os pais, mas em seguida foi para Colorado, também no Paraná. Atualmente, a cantora está em Goiânia, onde mora. Até a publicação deste texto, a artista não tinha se posicionado publicamente sobre o caso.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit