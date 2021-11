Naiara Azevedo fala sobre críticas em homenagem à Marília Mendonça no 'Domingão com Huck'

A cantora Naiara Azevedo usou o Instagram para falar sobre as críticas que recebeu após participação no programa 'Domingão com Huck', onde Marília Mendonça foi homenageada no domingo (8). Diversos espectadores do programa reclamaram da animação da artista no momento de luto.

"O luto é necessário sim e cada um vive ele de forma diferente", disse a artista em uma série de vídeos publicados nos Stories da rede social. Veja parte dos vídeos:

Naiara Azevedo

Antes disso, Naiara falou sobre a personalidade que desenvolveu ao longo dos anos. "Já tomei muita porrada da vida. Na minha vida, nada foi de graça. Só sou quem eu sou e estou onde estou porque optei seguir adiante. Optei peitar tudo, resolver tudo e ser forte", declarou.

Sobre o momento no palco do programa de Luciano Huck, ela se desculpou, mas voltou a ressaltar que a atitude foi uma forma de demonstrar força diante do momento difícil.

"Peço perdão se a minha forma de expressar, de agir desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou e não tem como agradar todo mundo. Uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir, fazer o quê? Não é isso que vai me abater", continuou.

No programa

Antes de falar no Instagram, Naiara já havia contado à Luciano Huck por qual motivo teria agido de forma alegre durante a exibição do programa.

"Acho que lembrar dela desta forma, como a gente está vendo aqui, é óbvio que vamos ter nossos altos e baixos. Quando estávamos conversando, teve momentos que eu chorei. Quando peguei o microfone para cantar, eu falei: 'não vou chorar, porque vou conectar minha energia com a dela'.

