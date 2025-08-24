Murilo Huff e Gabriela Versiani anunciam noivado nas redes sociais

O cantor Murilo Huff e a influenciadora digital Gabriela Versiani estão noivos. O casal compartilhou a novidade neste domingo (24), em um post conjunto no Instagram. Nas fotos, os dois aparecem celebrando o momento especial e exibindo o anel de diamante que marcou o pedido de casamento, feito no começo de agosto.

Na legenda, Gabriela e Murilo definiram o momento como um marco em sua trajetória: “05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história”.

A publicação logo atraiu comentários de amigos famosos. Giovanna Lancellotti comemorou: “Lindos! Muito amor". Já Lorena de Carvalho desejou “felicidades e muitas bênçãos”, enquanto Maisa se derreteu: “Que lindos”.

Juntos desde 2023, Murilo e Gabriela assumiram o namoro após alguns meses de relacionamento. O sertanejo é pai de Leo, de 5 anos, fruto de sua relação com Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em 2021, aos 26 anos.

Recentemente o cantor travou batalha judicial para reverter a guarda do filho com a mãe de Marília, Dona Ruth.