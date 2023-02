Motorista de Cristiano Araújo condenado por homicídio culposo do sertanejo e da namorada é preso

Ronaldo Miranda Ribeiro, 49, motorista condenado pelo homicídio culposo de Cristiano Araújo e da namorada dele, Allana Morais, foi preso na noite de segunda-feira (30), em Aparecida de Goiânia (GO), segundo informou a Polícia Militar ao G1.

Conforme publicação, Ronaldo estava foragido porque teria mudado de endereço e não comunicou à Justiça. Policiais militares do 41° Batalhão de Polícia Militar (BPM) informaram que Ronaldo foi capturado por volta de 20h no Setor Parque Real, durante patrulhamento na região.

A defesa de Ronaldo conseguiu um habeas corpus para ele nesta terça-feira (31), segundo a Justiça. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou, às 14h30, que estavam sendo realizados os procedimentos para a liberação de Ronaldo e que ele deve ser solto ainda nesta terça-feira.

Ronaldo Miranda foi condenado pelo crime de homicídio culposo e respondia ao processo em liberdade.

Veículo estava acima da velocidade permitida

Legenda: Cristiano Araújo ao lado da namorada Allana Morais Foto: Reprodução/Instagram

Cristiano Araújo e Allana Morais morreram em um acidente de carro em 24 de julho de 2015, quando passavam pela BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás. Na ocasião, segundo as investigações, o motorista dirigia o carro acima da velocidade permitida e com as rodas do veículo danificadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cantor sertanejo, de 29 anos, voltava de um show em Itumbiara, no Sul do Estado, quando o veículo em que estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou.

O artista foi encontrado ainda consciente, mas beirando à inconsciência. O goiano e a namorada foram socorridos em estado grave. Ela morreu no local e ele foi levado ao Hospital Municipal de Morrinhos para receber os primeiros atendimentos.

Depois, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel, em Goiânia. Devido aos traumatismos, ele não resistiu.